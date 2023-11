Pizzeria a fuoco in Brianza, evacuati anche gli appartamenti ai piani superiori

È tuttora in corso l'intervento dei vigili del fuoco a Meda, in corso Giacomo Matteotti, per un incendio scoppiato oggi pomeriggio, 29 novembre, all'interno di un'attività adibita alla ristorazione.

L'allerta al servizio 118 è partita intorno alle 16.45. Sul posto l'autopompa dei vigili del fuoco dal distaccamento di Seregno, l'autopompa e il carro soccorso dal distaccamento di Desio e l'autoscala dalla sede centrale di Monza. Oltre all'ambulanza.

Le operazioni portate avanti dai vigili del fuoco hanno riguardato anche gli appartamenti posti sopra i locali della pizzeria, che sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco data la notevole presenza di notevole fumo scaturito dalle fiamme. Il lavoro di spegnimento delle fiamme e della messa in sicurezza di spazi e persone sarebbero ancora in corso.

Non è chiaro al momento se ci siano feriti o intossicati.