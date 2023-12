Paura in un condominio a Limbiate, fumo e fuoco da un box: salvate anche delle tartarughe

Un incendio all'interno di un box, tanto fumo e una notte di lavoro per i vigili del fuoco che hanno salvato anche alcune tartarughe. E' successo a Limbiate dove intorno alla una e mezza è partita una chiamata di emergenza da un condominio di via Roma con una richiesta di intervento.

Il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un box, all'interno di un'autorimessa condominiale al piano interrato. L'intervento, come precisato dal comando provinciale dei vigili del fuoco è stato particolarmente impegnativo a causa dell'ingente presenza di fumo, e ha tenuto impegnate diverse squadre per quattro ore.

A Limbiate sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autopompa e il carro soccorso dal distaccamento di Desio e l'autopompa dal distaccamento volontario di Bovisio Masciago. I pompieri hanno salvato alcune tartarughe di terra che erano all'interno di un terrario: alcune sono state messe in salvo dalle squadre dei vigili del fuoco, altre non ce l'hanno fatta. A tarda notte le fiamme sono state domate e l'area è stata messa in sicurezza. Non risultano feriti. Sempre a Limbiate nel corso della stessa nottata un'auto ha preso fuoco in strada.