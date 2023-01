Notte di fuoco, bruciano due furgoni in un capannone

Alba di fuoco a Vimodrone. Intorno alle cinque e mezza quattro squadre di vigili del fuoco sono intervenute all'interno di un capannone in via Padana Superiore per un rogo che ha coinvolto due furgoni. I mezzi, secondo quanto ricostruito, si trovavano all'interno della proprietà e sono andati a fuoco. Una volta dato l'allarme nel capannone sono intervenuti i pompieri del comando provinciale di Milano che hanno spento le fiamme che hanno avvolto i due veicoli adibiti al trasporto merci.

Ancora ignote le cause all'origine del rogo. Nell'incendio - a parte i danni materiali - non risultano persone coinvolte. Indagini in corso.