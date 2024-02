Incendio in una Rsa con 240 ospiti in Brianza: fiamme da una stanza, evacuati in 40

Le fiamme sarebbero partite da una stanza e i rilevatori antifumo sono subito entrati in azione, permettendo così al personale di attivare le procedure antincendio e ai vigili del fuoco di intervenire subito. L'incendio è divampato nella serata di lunedì a Limbiate, all'interno di una Rsa della città. Intorno alle 21 diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Trieste dove all'interno della Residenza Assistenziale per Anziani Attanasio che ospita 240 persone è divampato un incendio le cui cause sono ancora al vaglio.

Il rogo è partito dal primo piano dove è stato circoscritto a una sola stanza e quaranta ospiti della residenza protetta sono sati evacuati e alloggiati in altre aree non coinvolte dalle fiamme. Il rogo fortunatamente non ha causato feriti. Intanto martedì mattina sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza e l’azione di presidio e monitoraggio dei vigili del fuoco con in corso sopralluoghi tecnici.

Articolo aggiornato il 27 febbraio alle 10.37