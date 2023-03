In fiamme un furgone: vigili del fuoco al lavoro

Fumo e odore di bruciato a Villasanta: in fiamme un furgone. Poco prima delle 17.30 di oggi, giovedì 2 marzo, nei cieli di Villasanta è apparsa una grande nube nera di fumo.

Dalle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday si tratta di un furgone. L'incendio è divampato in via Settembrini. Sul posto gli agenti della polizia locale di Villasanta e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa e il traffico deviato. Le operazioni di spegnimento non sono state facili. Fortunatamente l'autista non ha riportato ferite. Ancora ignote le cause del rogo.

Notizia in aggiornamento.