Incendio nel condominio in costruzione: spegnimento ancora in corso

Alle 21 sono ancora in corso le operazioni di bonifica e spegnimento delle fiamme sul tetto di un edificio in costruzione in via Borsa, nel quartiere Regina Pacis, scoppiate nel pomeriggio di oggi, 16 marzo.

Sul posto presenti 4 automezzi dei vigili del fuoco provenienti del Comando di Monza e dai distaccamenti limitrofi sono impegnati nel domare il rogo, che ha interessato un'area di circa 250 metri quadrati e la cui densa colonna di fumo è visibile da metri di distanza.

Insieme a loro anche gli agenti della polizia di Stato e quelli della polizia locale che hanno chiuso la tratta di via Borsa al Traffico.

Al momento non sono ancora ste chiarite le cause che hanno portato al principiare delle fiamme. Secondo le prime informazioni nell'edficio non sarebbero presenti sostanze combustibili.

Secondo alcuni passanti passanti l'aria sarebbe intrisa di un forte odore di legna bruciata.

Articolo in aggiornamento