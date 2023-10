Incidente a Monza, ciclista 22enne trasportato in ospedale

E' stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta ed è stato trasportato in ospedale.

L'incidente è avvenuto nella giornata del 25 ottobre, poco prima delle 14. Una pattuglia della polizia locale e un'ambulanza sono giunte in viale Cesare Battisti dopo la segnalazione circa l'investimento da parte di un mezzo di un ragazzo di 22 anni che si stava muovendo in sella alla sua bicicletta.

Per il ragazzo, fortunatamente, sembrerebbe non ci siano state gravi conseguenze a seguito dell'impatto. Ma i sanitari del 118 ne hanno ugualmente disposto in via precauzionale il trasporto nel nosocomio cittadino, in codice verde.

Poco dopo, intorno alle 14,30, anche in via Cantore è sopraggiunta un'ambulanza per uno scontro tra un'auto e una moto. Nell'impatto è rimasta coinvolta una donna di 77 anni, che guidava in direzione via Boccaccio, che però non ha riportato ferite importanti. Per i rilievi del caso sono poi giunti anche gli agenti della polizia locale.