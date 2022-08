Incidente mortale a Mariano: in condizioni disperate anche il motociclista di 33 anni di Giussano

Un dramma oggi pomeriggio 14 agosto a Mariano Comense, città Comasca alle porte della Brianza che vede tragicamente coinvolti due brianzoli.

Erano circa le 12.30 quando un uomo di 73 anni a spasso con il suo cane è stato travolto e investito dalla moto (una Yamaha Fazer 1000) guidata da un 33enne di Giussano. Non c'è stato scampo per l'anziano e per il suo cane che sono morti sul colpo. L'uomo, Renato Maffina, era residente a Bovisio Masciago.

Secondo le ultime informazioni ricevute anche il motociclista 33enne di Giussano è in condizioni molto grave e si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Circolo di Varese.