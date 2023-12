17 enne investita sull'ex statale 36: trasportata in ospedale con l'elicottero

È arrivata a sirene spiegate da Desio l'ambulanza per l'incidente verificatosi nella serata di sabato 2 novembre sulla ex Statale 36 a Osnago , in prossimità della rotonda all'incrocio tra la SP342 Dir e via XX Settembre.

.Una ragazza di 17 anni è stata investita da un veicolo in transito, subendo diversi traumi. La dinamica dell'episodio, secondo quanto chiarito anche da LeccoToday, è al vaglio dei carabinieri di Merate intervenuti sul posto. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è giunta intorno alle 21.45. Mobilitati, in codice rosso, diversi mezzi: le ambulanze della Croce Bianca di Merate e della Croce Rossa di Desio, un'autoinfermieristica e l'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como.

La ragazza è stata stabilizzata in strada e quindi caricata a bordo del velivolo per il trasporto all'ospedale Manzoni, dove è giunta intorno alle 23 in codice giallo a seguito dei traumi riportati nell'urto.