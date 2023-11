Maxi incidente tra 4 mezzi in autostrada: traffico in tilt e 7 km di coda

Un incidente con quattro veicoli coinvolti e sette chilometri di code con disagi per la circolazione. Situazione difficile lungo l'autostrada A4 Milano - Brescia martedì pomeriggio. Nel tratto compreso tra Agrate e Monza in direzione Milano, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti quattro auto all’altezza del km 141+500.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. "Attualmente sul luogo dell'evento il traffico transita su due corsie e si registrano 7 km di coda in aumento in direzione Milano" spiegano da Autostrade per l'Italia. Non si registrano invece feriti.

Per gli automobilisti diretti verso Milano la società consiglia di prendere l’autostrada A58 TEEM verso l’A1 Milano-Napoli per poi proseguire in A1 verso Milano.