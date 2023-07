La gara di velocità tra auto e l'incendio, per la morte di Arnold in carcere un 23enne

C'è un fermo per l'incidente stradale che nella notte di sabato 8 luglio ha causato la morte di Arnold Selishta a Limbiate. Il ragazzo è morto dopo essere stato soccorso, in condizioni disperate, dopo che il Land Rover su cui viaggiava insieme a due amici si è schiantato contro una rotonda in piazza Tobagi, ribaltandosi più volte prima di prendere fuoco. Subito dopo il sinistro erano iniziate le indagini dei carabinieri della compagnia di Desio, accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, per far luce sulla dinamica e sulla cause dello schianto.

Le auto quella sera in strada erano due: insieme al Land Rover c'era anche una Bmw M3 su cui viaggiavano altri amici che con i tre poco prima avevano trascorso la serata in un locale di Nova Milanese. E forse i ragazzi, che sfrecciavano a forte velocità secondo quanto rilevando dalle indagini, avevano improvvisato una gara di velocità tra auto. Poi finita in tragedia. Il 23enne accusato di essere l'autista della Land Rover era stato rintracciato e accompagnato nella caserma dei carabinieri di Limbiate per essere sentito ed è stato disposto il fermo con l'accusa di omicidio stradale.

L'incidente