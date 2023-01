La fuga dell'uomo ubriaco che entra con l'auto nella vetrina di un negozio

Una folle corsa per le vie del centro di Monza e un incidente, con lo schianto con un veicolo di passaggio e poi l'ingresso con l'auto dentro una vetrina di un negozio, tra gli abiti da sposa. Sono stati attimi di paura nel centro di Monza venerdì pomeriggio quando intorno alle 14, durante un controllo per le vie del centro un equipaggio della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, passando in via Aliprandi ha notato un’auto che procedeva a zig zag, cercando di sorpassare gli altri mezzi in strada con manovre pericolose. Ed è scattato l'alt. Ma anziché fermarsi il conducente ha continuato a guidare, premendo sull'acceleratore diventando un pericolo per gli utenti della strada.

L’uomo in fuga, all’altezza dell’incrocio con corso Vittorio Emanuele e via Lecco, ha provocato un incidente finendo contro un veicolo che transitava in direzione opposta e poi contro la saracinesca e la vetrina di un negozio di abiti da sposa, distruggendola. L’altro automobilista coinvolto nel sinistro è stato soccorso prima dai poliziotti e poi da un'ambulanza e trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza da dove è stato dimesso con sette giorni di prognosi.

L'uomo al volante dell'auto impazzita invece non si è fermato e ha continuato a guidare fino a che il veicolo non è stato più in condizioni di proseguire la marcia, mentre era diretto verso Largo Esterle. Bloccato dai poliziotti, ha cercato di fuggire via dimenandosi con calci, sbracciando con forza e minacciando gli agenti. Tutti comportamenti che gli sono valsi l'arresto per resistenza.

L’uomo, cittadino italiano di 35 anni, sprovvisto di documenti identificativi, è stato accompagnato in questura dove, nonostante fosse visibilmente sotto effetto di alcol - secondo quanto ricostruito - non si è voluto sottoporre all'alcoltest.

Oltre alle multe per aver tenuto una velocità non commisurata nelle vie urbane e in prossimità di intersezioni, per non aver arrestato tempestivamente la propria autovettura dinanzi ad un ostacolo prevedibile e per aver provocato l’incidente stradale in stato di ebbrezza con feriti e non aver prestato soccorso, per il 35enne è scattato anche l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale.