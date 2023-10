Investe un uomo mentre attraversa la strada e scappa via

Un uomo ferito in ospedale e un automobilista che dopo aver investito un anziano che stava attraversando sulle strisce pedonali, non si è fermato a soccorrerlo. Ed è scappato via. Il sinistro stradale, con omissione di soccorso, è avvenuto nella serata di domenica 8 ottobre a Barlassina e ora sull'investimento stanno indagando i carabinieri della compagnia di Seregno.

Intorno alle 18, l'uomo, 85 anni, stava camminando a piedi nel tratto poco distante dall'oratorio quando in via Colombo, mentre attraversava la strada, è stato investito da un'utilitaria che non si sarebbe fermata dopo il sinistro. La persona alla guida - le cui generalità al momento non sono note - si è allontanata senza prestare soccorso. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 in codice giallo insieme a una pattuglia dei carabinieri. L'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Desio e, secondo quanto al momento emerso, non versa in pericolo di vita. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma per identificare il responsabile dell'investimento che dovrà rispondere di fuga e omissione di soccorso.