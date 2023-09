Sbatte contro un'auto il sosta e si ribalta: illeso il conducente

Auto ribaltata oggi pomeriggio domenica 24 settembre a Barlassina. Secondo le primissime informazioni il conducente di una vettura che arrivava da via Milano avrebbe perso il controllo andando a colpirne una in sosta e ribaltandosi. Ai carabinieri, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118, il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Il conducente, un uomo di 46 anni, sarebbe praticamente illeso e non è stato necessario ospedalizzarlo.