Incidente a Besana Brianza, schianto tra due furgoni: tre feriti

Tre uomini soccorsi e due furgoni coinvolti in un incidente stradale. Schianto giovedì mattina intorno alle 8.20 a Besana Brianza, lungo la strada provinciale 154, all'altezza di via Puccini.

Due furgoni, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente e tre persone sono state soccorse dal personale sanitario del 118 giunto sul posto con due ambulanze e due automediche in codice giallo. A Besana Brianza giovedì mattina anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza giunti per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza con un'autopompa dal distaccamento di Seregno. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.