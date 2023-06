Incidente a Briosco, violento scontro tra due auto: ferita gravemente una donna

Uno scontro violentissimo tra due auto oggi 18 giugno a Briosco in via Monviso. Si tratta di una Alfa Romeo Giulietta guidata da un 71enne e di una Ford Puma il cui conducente è un 46enne di Veduggio con Colzano. Al momento non sono ancora state chiarite le dinamiche del sinistro, la polizia locale si sta occupando dei rilievi. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13. Sono in tutto tre i feriti: in codice rosso una donna di 66 anni (residente a Garbagnate Milanese) passeggera sulla Alfa Romeo, trasportata d'urgenza al San Gerado di Monza. I due uomini alla guida delle auto avrebbero riportato ferite meno gravi (codice giallo). Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e 118.