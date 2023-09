Rintracciato il 17enne che dopo l'incidente stradale si era allontanato

È un 17enne di Cologno Monzese il giovane che nel pomeriggio di giovedì 14 settembre è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Brugherio, in via Increa. A rintracciarlo sono stati gli agenti della polizia locale di Brugherio ai quali il giovane ha confermato il coinvolgimento nell’incidente.

Il sinistro si era verificato nel pomeriggio di giovedì all’altezza del civico 26 di via Increa. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, una Kia Picanto e il monociclo si erano scontrati. Dopo essersi fermato e aver prestato i primi soccorsi, però, la persona a bordo del mezzo elettrico (poi identificata nel 17enne di Cologno Monzese) si sarebbe allontanata, andando via. Sul posto era intervenuta una pattuglia della polizia locale di Brugherio che aveva trovato solo la donna che era al volante del mezzo che aveva raccontato l'accaduto e fornito una descrizione del giovane.

Dal comando della polizia locale di Brugherio precisano che non essendo in presenza di referti medici si tratta di una fuga in un incidente senza feriti per il quale è ammessa solo la sanzione amministrativa di circa 300 euro. Ora con la completa individuazione dei coinvolti e lo scambio delle generalità la parte che ritiene di dover essere risarcita potrà pienamente esercitare il diritto ad attivare le procedure di risarcimento