Vimercate, camion si ribalta alla rotonda: soccorsi sulla provinciale

In ospedale, in codice verde, un uomo di 53 anni

Un camion ribaltato a bordo strada alla rotonda e soccorsi a Vimercate lunedì mattina. Intervento in via Dante, al confine con Concorezzo, a ridosso del centro commerciale Torri Bianche lungo la provinciale Monza-Trezzo. La chiamata di emergenza è scattata intorno alle 10 quando un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa dal comando provinciale di Monza e un carro fiamma da Lissone. Per rimettere in piano il mezzo - che risulta impiegato per il trasporto di terra - a Vimercate è stato richiesto anche l'intervento dell'autogru dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano.

Nel sinistro al momento non sembrano essere coinvolti altri veicoli e il conducente è stato soccorso e trasferito in codice verde da un'ambulanza in ospedale. Le sue condizioni non risultano essere preoccupanti. Per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto è intervenuta la polizia locale del comune brianzolo.