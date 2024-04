Incidente tra due moto a Cornate d'Adda, centauro gravissimo

Uno schianto tra due moto, frontale. E tre motociclisti soccorsi di cui uno in gravissime condizioni. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 15 aprile a Cornate d'Adda, sulla strada provinciale 178, poco dopo le 17.30.

A scontrarsi, secondo quanto al momento ricostruito, sono state due motociclette: una Harley-Davidson e una Honda. A bordo delle dueruote viaggiavano complessivamente tre persone, una donna e tre uomini, tutti residenti tra la Brianza e il milanese. Ad avere la peggio è stato uno dei centauri che è rovinato a terra, riportando gravi conseguenze.

A Cornate d'Adda sono intervenute due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Il motociclista è stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano mentre gli altri due centauri sono stati accompagnati in codice giallo al San Gerardo di Monza. Il centauro più grave è attualmente ricoverato nel nosocomio milanese in prognosi riservata.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità sono stati condotti dai carabinieri della compagnia di Vimercate, intervenuti sul posto.