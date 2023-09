Bellusco, cade dalla bicicletta: grave donna di 81 anni

Soccorsi in codice rosso a Bellusco per una donna di 81 anni, trasferita in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza dopo una caduta dalla bicicletta. La chiamata di emergenza è partita intorno alle 10.50 e in via Verdi, all'altezza del civico 13, è giunta una ambulanza dei Volontari di Vimercate per prestare assistenza a una donna di 81 anni.

Secondo quanto appreso la signora sarebbe rovinata a terra, cadendo da sola dalla bicicletta e non risultano coinvolti altri veicoli. Le condizioni della pensionata sono apparse fin da subito molto gravi e la donna è stata trasferita a sirene spiegate al pronto soccorso del nosocomio monzese in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme al personale del 118.