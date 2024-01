Incidente a Monza, guida ubriaco e travolge una donna: gravissima 36enne

Una donna di trentasei anni è stata investita da un'auto nella serata di martedì 23 gennaio a Monza. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20.30 in via Ponchielli, all'altezza dell'intersezione con via Pierluigi da Palestrina. La chiamata di emergenza ha fatto accorrere sul posto un'ambulanza insieme a un'automedica in codice rosso e la polizia locale del comando di Monza.

A travolgere la donna è stata una Renault Laguna con al volante un uomo sessantenne nato a Monza e residente in provincia. La patente è risultata regolare ma l'alcoltest effettuato sul luogo del sinistro ha dato esito positivo: il sessantenne aveva in circolo alcol nel sangue al momento dell'investimento.

A svolgere i rilievi e gli accertamenti sono stati gli agenti del comando di via Marsala. Le condizioni della donna sono apparse fin da subito molto gravi e la 36enne è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Tra i primi ad accorrere sul luogo del sinistro è stato anche Mohamed Salah, da tutti conosciuto come Mimmo L'egiziano, il custode di un palazzo di via Rovani che vigila sul quartiere e tiene alla larga i ladri dalla zona. Martedì sera, casualmente, ha assistito al sinistro ed è stato tra i primi a essere sul posto in contemporanea ai soccorsi e alle forze dell'ordine.

Seguiranno aggiornamenti.