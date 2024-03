Terribile schianto vicino a Monza tra una 500 e un camion Brt: un morto

Prima lo schianto, poi le sirene dei mezzi di soccorso, ma purtroppo è stato tutto inutile. Un automobilista di 61 anni è morto in seguito a un incidente con un camion della Brt sulla Rivoltana a Truccazzano, vicino a Monza, nella mattinata di venerdì 22 marzo.

Come riporta MilanoToday tutto è successo poco prima delle 11, così come chiarito dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica dello scontro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto nei pressi dell’intersezione della Rivoltana con la Sp39 della Cerca. L’impatto tra la Fiat 500 e il camion è stato particolarmente particolarmente violento, tanto che il 50enne a bordo dell’auto è rimasto intrappolato all’interno delle lamiere contorte.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Purtroppo è stato tutto inutile, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È il secondo grave incidente in poche ore, all’alba di venerdì due uomini sono rimasti gravemente feriti in seguito a un sinistro tra due auto avvenuto tra corso Sempione e via Losanna a Milano.