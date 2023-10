Incidente a Concorezzo: un'auto prende fuoco, l'altra finisce nel fosso

Un incidente stradale con quattro persone soccorse, un'auto in fiamme e un altro veicolo finito nel fosso. I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza nella serata di domenica 8 ottobre sono intervenuti a Concorezzo, in via Giorgio La Pira dove un'auto ha preso fuoco in seguito a un incidente stradale. La chiamata di emergenza è scattata intorno alle 23 e sul posto sono giunte due ambulanze insieme ai pompieri e ai carabinieri della compagnia di Vimercate.

Nel sinistro, secondo quanto emerso, è rimasta coinvolta una seconda autovettura che ha finito la sua corsa in un fosso stradale. Sul posto due autopompe dal comando di Monza e dal distaccamento di Vimercate. Le persone a bordo dei veicoli - tutti giovani tra i 18 e i 23 anni - sono stati soccorsi in codice verde e nessuno di loro è risultato versare in condizioni critiche.