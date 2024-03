Scontro fra auto: coinvolta anche una bambina di 12 anni

Sono ancora al lavoro gli agenti della polizia locale per chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina, 4 marzo, a Lissone.

La chiamata alla centrale operativa di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) intorno alle 7.30, a seguito di uno scontro fra due auto in via Monza. Il sinistro ha visto coinvolto un uomo di 49 anni, e la moglie e la figlia di 12 anni. che erano a bordo dell'auto con lui.

Sul posto sono giunte immediatamente un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Lissone. I sanitari dopo aver valutato i parametri vitali dell'uomo ne hanno disposto il trasferimento in codice giallo al San Gerardo. Con lui, in ospedale, anche la moglie e la figlia. Le cui condizioni non desterebbero però preoccupazione.

Per i rilievi del caso e per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente stanno ancora lavorando gli agenti della polizia locale.