Violento scontro tra auto e moto a Renate: ragazzo di 24 anni gravissimo

Gravissimo incidente ieri sera 18 marzo intorno alle 19 a Renate. Secondo quanto si è potuto apprendere fino a ora in via Carrigi c'è stato uno scontro tra un'auto e una moto. Le dinamiche sono ancora da ricostruire. Ad avere la peggio il motociclista 24enne che è stato portato in codice rosso e con l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia, all'ospedale San Gerardo dove è arrivato alle 20.38, dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori sul posto. Intervenuti anche i carabinieri di Seregno. In aggiornamento.