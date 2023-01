Si schianta contro un muro, scappa e nasconde l'auto (ma i carabinieri lo trovano)

Un forte botto, l'airbag che si apre e poi scattano subito i soccorsi. Ma quando sul posto arrivano i carabinieri dell'auto e del ferito non c'è traccia. Un incidente 'misterioso' quello avvenuto stanotte a Carate Brianza. Un mistero che, però, i carabinieri sono riusciti a risolvere rapidamente rintracciando sia il mezzo sia il conducente.

La macchina dei soccorsi è scattata alle 2.30 di domenica 29 gennaio. L'incidente era avvenuto a Carate Brianza in via del Dosso dove un’automobile era uscita di strada. La segnalazione raccontava di un incidente grave: l'automobilista avrebbe perso il contro dell'auto e sarebbe finito contro il muro di cinta di una ditta. Dal forte impatto si sarebbero aperti anche gli airbag. I militari di Verano Brianza e l'ambulanza si sono precipitati sul posto, ma giunti sul luogo indicato non hanno trovato né l'auto né il conducente. Ben visibile, invece, il danno al muro. A quel punto i carabinieri hanno perlustrato la zona e in via Maria Montessori, a poca distanza, hanno notato un’auto isolata lungo la strada che sembrava essere stata abbandonata.

Quando si sono avvicinati hanno notato che l'auto - una Land Rover Discovery - aveva la parte anteriore danneggiata e nell’abitacolo gli airbag si erano aperti. Nel frattempo hanno cercato anche il presunto conducente. Poco più avanti in via Lotto hanno notato un uomo in evidente stato di ebbrezza che ha ammesso di essere il conducente del suv e di aver perso il controllo dell'auto per un colpo di sonno. L'uomo - un 33enne brianzolo - è stato sottoposo all'alcoltest: il suo tasso alcolemico era di 1,6 g/l (ben superiore ai limiti imposti dalla legge a 0,5 g/l). I carabinieri gli hanno ritirato la patente, lo hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza con contestuale sequestro del mezzo ai fini della confisca.