Scontro fra due auto in centro: 29enne trasportata al San Gerardo

Una ragazza di 29 anni è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo a seguito di un incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 26 febbraio a Monza.

La chiamata al numero unico di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) poco prima delle 9. Il sinistro è avvenuto in via Volta e ha visto scontrarsi violentemente due auto. Sul posto è giunta un'ambulanza da Vimercate. I sanitari, dopo aver valutato i parametri vitali della 29enne rimasta coinvolta nello scontro ne hanno disposto il trasporto in codice giallo al San Gerardo.

A effettuare i rilievi del caso per chiarire meglio la dinamica dell'incidente sono stati gli agenti della polizia locale. Che si sono anche occupati di ripristinare il traffico già fortemente congestionato dalla pioggia battente.