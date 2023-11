Incidente sulla provinciale a Lesmo, scontro tra camion e auto: ferito ragazzo

Uno schianto frontale, con un'auto distrutta dopo l'impatto contro un mezzo pesante. Incidente stradale a Lesmo, nella tarda mattinata di martedì 14 novembre.

Intorno alle 12:15 lungo la strada provinciale SP 7 una vettura e un camion con cisterna si sono scontrati, per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio in seguito all'impatto è stato un ragazzo di 26 anni che per fortuna non ha riportato gravi ferite. Soccorso da un'ambulanza in codice verde è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

A Lesmo, sul luogo del sinistro, sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autopompa dalla sede centrale di Monza e il carro fiamma da Lissone, un mezzo appositamente attrezzato per gli incidenti stradali. I pompieri si sono occupati di prestare soccorso alle persone coinvolte e di ripristinare le condizioni di sicurezza nel tratto. Dei rilievi per la ricostruzione del sinistro e della gestione della viabilità si sono invece occupati gli agenti della polizia locale.