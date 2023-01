Incidente a Macherio, auto fuori strada contro un palo della luce: 24enne ferito

Un'auto fuori strada e un lampione abbattuto. Incidente stradale nella nottata tra venerdì 27 e sabato 28 gennaio in Brianza. A Macherio un 24enne al volante della sua auto, per cause in corso di accertamento, intorno alle due e mezzo, ha perso il controllo mentre percorreva via Lambro. Il veicolo è uscito fuori strada e si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica, abbattendolo.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata pochi minuti prima delle tre di notte e sul posto la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. In via Lambro sono intervenute l'autopompa e il modulo di supporto del distaccamento da Lissone. I pompieri hanno collaborato al soccorso del conducente e a mettere in sicurezza il luogo del sinistro. L"intervento è durato due ore circa e il ferito è stato trasportato in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.