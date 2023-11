Sbanda con l'auto e sbatte contro una colonna: morta 73enne di Arcore

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri venerdì 17 novembre. Una donna di 73 anni di Arcore è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Vimercate dopo lo schianto in auto avvenuto verso le 16 lungo via della Somaglia, tratto di collegamento tra Correzzana a Casatenovo. La signora avrebbe perso il controllo della propria autovettura, una Fiat Panda, forse a causa di un malore, e, uscendo dalla carreggiata, è andata a sbattere contro la colonna di un porticato.

La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i sanitari dell'AVPS Vimercate e a bordo di un'automedica, unitamente ai carabinieri, alla polizia locale e ai vigili del fuoco: stabilizzata, la donna è stata trasferita d'urgenza presso il nosocomio dove poche ore dopo è deceduta.