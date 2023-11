Malore improvviso al volante, si schianta contro un'auto parcheggiata al ristorante

Un malore improvviso al volante e lo schianto contro un'auto parcheggiata nel piazzale di un ristorante. E' ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata, all'ospedale San Raffaele l'uomo di 48 anni al volante di un Citroen che martedì mattina si è schiantato in via Talamoni.

L'autocarro, all'altezza della rotatoria tra via Buonarroti e via Monza, immettendosi nella rotonda ha perso il controllo, finendo contro un veicolo regolarmente in sosta nel parcheggio privato del bar ristorante situato nelle vicinanze.

"Durante la ricostruzione della dinamica dell'incidente, con l'aiuto di un testimone pare che il conducente abbia avuto un malore" spiegano dal comando di polizia locale di Brugherio i cui agenti sono intervenuti sul posto insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco di Monza. Il 48enne è stato trasferito in ospedale in codice rosso.