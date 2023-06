Manuel, il ragazzo di Concorezzo morto in sella alla sua moto

Si chiamava Manuel Pistoia e viveva a Concorezzo, il giovane che nella giornata di lunedì 19 giugno è morto tragicamente nell'incidente ad Abbadia Lariana.

Non appena la notizia è giunta a Concorezzo la comunità si è stretta attorno alla famiglia del giovane. Carico di dolore il post che Barbara, la mamma del giovane, ha condiviso sul suo profilo Facebook, con una foto sorridente del figlio. “Amore mio sei un figlio splendido – ha scritto - sono orgogliosa di te, ho bisogno che mi aiuti ad avere la forza di andare avanti senza di te. Questa volta l’hai combinata grossa: te ne sei andato così di punto in bianco e non ti posso sgridare. Difficile Manuel sarà la mia vita senza di te. Ti prego aiutaci da lassù perché stavolta è veramente dura. Ti amo tanto. La tua mamma”. Tante le dimostrazione di affetto e di vicinanza, i post di cordoglio. Anche sui gruppi social di Concorezzo sono stati postati i ricordi del giovane descritto come un ragazzo solare, educato e sensibile, sempre con il sorriso sulle labbra.

Manuel aveva 26 anni e viaggiava a bordo di un grosso scooter ad Abbadia Lariana in direzione Sud. Per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha impattato un'auto che stava svoltando con ogni probabilità verso via Di Vittorio. Lo scontro è stato violentissimo, tanto che la moto ha fermato la sua corsa verso il municipio a una cinquantina di metri di distanza. Sul posto sono giunti l'ambulanza del Soccorso degli alpini di Mandello e l'automedica, con due pattuglie della polizia stradale e la polizia locale di Abbadia. Per il ragazzo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. I medici hanno constatato il decesso. Coinvolti nell'incidente anche un 74enne, un 23enne e una 52enne: per loro nessuna grave conseguenza.