Incidente in moto, muore un uomo di 41 anni

Una caduta fatale dalla moto, mentre viaggiava in sella alla sua dueruote a Lomazzo. Un uomo di 41 anni, residente a Cogliate, in provincia di Monza e Brianza, ha perso la vita nella serata di lunedì 9 ottobre, a Lomazzo.

Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto al momento ricostruito il 41enne stava percorrendo via Roma, nella frazione di Manera, quando per ragioni al vaglio dei carabinieri ha perso il controllo della moto cadendo rovinosamente sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo e l'elisoccorso sono intervenuti d'urgenza, ma il medico del 118 non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso del motociclista. Sono in corso accertamenti da parte dei militari dell'Arma di Cantù per far luce sulla dinamica ma al momento si esclude il coinvolgimento di altri veicoli o persone.