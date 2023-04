Incidente tra auto e moto, ragazzo gravissimo (l'automobilista era ubriaco)

Un incidente all'incrocio e un ragazzo che ora lotta tra la vita e la morte, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Gerardo di Monza. Il sinistro si è verificato nella nottata tra giovedì 6 e venerdì 7 aprile, a Meda. Poco prima della una all'altezza dell'incrocio tra via Piave e via Caduti Medesi una moto con in sella un giovane (la cui identità al momento dele vessere verificata perchè non coincide con il proprietario del motoiclo) e una Citroen C3 si sono scontrate.

Al volante del veicolo c'era un uomo di 33 anni di Solaro: guidava sotto effetto di alcol, come ha poi accertato il test dell'etilometro a cui l'hanno sottoposto i carabinieri della compagnia di seregno intervenuti sul luogo del sinistro. In via Piave sono giunti anche i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.. Lo scontro è stato molto violento e, secondo quanto al momento ricostruito, è avvenuto in fase di manovra mentre il mototciclo stava per svoltare in via Caduti Medesi. Il veicolo invece proveniva dal senso di marcia opposto.

In seguito al sinistro il motociclista è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove è ricoverato in terapia intensiva nel reparto di neurorianimazione in prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi ed è in pericolo di vita. Il 33enne al volante dell'auto è stato sottoposto al test dell'etilometro ed è risultato positivo con un valore di 0,79 g/L (_1^ prova_) e di 0,66 g/L (_2^ prova_). Sono in corso le idnagini per accertare la dinamica del sinistro da parte dei carabinieri della stazione di Meda e chiarire le responsabilità.