Auto si schianta contro il cancello: coinvolte tre persone

Terribile incidente a Nova Milanese: un'auto si è schiantata contro un cancello.

La chiamata al 118, il numero unico dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, poco prima delle 11 di giovedì 22 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni l'auto coinvolta nel sinistro, che viaggiava lungo via Garibaldi, sarebbe uscita fuori strada e sarebbe poi andata a sbattere violentemente contro una cancellata posta al bordo della carreggiata. Sfondandola.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre persone: un ragazzo di 20 anni, una ragazza di 28 e un uomo di 75.

Sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco di Monza, che stanno ancora lavorando per la rimettere in sicurezza l'area, e gli agenti della polizia locale di Nova Milanese che stanno procedendo con i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

A soccorrere le persone coinvolte, che fortunatamente sono rimaste illese, è arrivata un'ambulanza della Croce Viola di Cesate.