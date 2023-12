Due incidenti in poche ore nello stesso tratto di strada in Brianza

Due incidenti a poche ore di distanza l'uno dall'altro lungo la stessa strada, la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, all'altezza di Briosco. Il primo sinistro è avvenuto all'alba quando una vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantata contro il guard rail. A bordo un uomo di 53 anni che è stato soccorso dal personale sanitario e dai vigili del fuoco e trasferito in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

La chiamata di emergenza è partita pochi minuti prima delle 5 dalle corsie in direzione Lecco all'altezza di Briosco Fornaci. Sul posto per prestare i primi soccorsi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza è intervenuta l’autopompa dal distaccamento di Seregno ed il carro fiamma, un mezzo appositamente attrezzato per incidenti stradali dal distaccamento Seregno Volontari.

Intorno a mezzogiorno e mezza poi un secondo incidente, sempre lungo la Valassina. Sempre a Briosco. La chiamata di emergenza ha fatto accorrere lungo le corsie della superstrada in direzione Como, nel tratto tra Briosco Fornaci e Arosio, i mezzi di emergenza dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Nel sinistro risulta coinvolta una ragazza di 25 anni che non avrebbe riportato gravi conseguenze.