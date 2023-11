La folle fuga dell'auto pirata che sbanda e ferisce una ragazza a spasso col cane

E' stata ricoverata in condice giallo, all'ospedale di Carate Brianza la ragazza di vent'anni che giovedì mattina è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un pezzo di carrozzeria di un'auto pirata in fuga che non si è fermata a prestare soccorso dopo il sinistro. E' successo a Seregno, all'altezza di via Cadore e ora gli agenti della polizia locale alla guida del comandante Giovanni Dongiovanni sono al lavoro per rintracciare conducente allontanatosi.

Tutto è iniziato poco prima delle 10 quando un'auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e ha sbandato all'altezza di via De Amicis. In quel momento, secondo quanto al momento riscostruito, una ragazza di 21 anni che stava passeggiando sul marciapiedi con il suo cane è rimasta ferita forse colpita dallo specchiettro retrovisore destro del mezzo o da un copricerchio che nell'impatto contro il marciapiede si è staccato. Dopo l'impatto il veicolo poi non si è fermato a prestare soccorso ma ha proseguito la marcia, finendo contro un secondo marciapiedi prima di scappare via.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'automedica e un'ambulanza accorsi in codice giallo insieme alla polizia locale di Seregno che ha subito avviato le indagini per rintracciare il conducente in fuga e identificarlo. La ragazza è stata invece soccorsa e trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Carate Brianza.