Camion si ribalta: tangenziale chiusa, traffico in tilt

La dinamica è ancora tutta da accertare. Intanto sul posto ci sono i vigili del fuoco, la polizia stradale e i soccorritori inviati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

Tangenziale chiusa oggi lunedì 15 aprile per un incidente avvenuto nella tarda mattinata lungo la tratta della Tangenziale Est, all’altezza del curvone di Cologno Monzese, alle porte della Brianza. Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti il camionista ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su un lato. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Il conducente è stato trasferito in codice giallo nel vicino ospedale San Raffaele. Sul posto, per il recupero del mezzo, è intervenuto il personale dell'officina Mariani di Brugherio.