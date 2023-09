Incidente a Monza, ciclista investito: traffico e soccorsi in viale Libertà

Soccorsi e qualche coda a Monza nella tarda mattinata di mercoledì 27 settembre a causa di un incidente avvenuto lungo viale Libertà, a ridosso della rotonda dell'Esselunga. Nel sinistro è rimasto coinvolto un ciclista: un uomo di 36 anni soccorso in codice verde.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata pochi istanti dopo le 10.20 e sul posto è giunta un'ambulanza inviata in codice giallo insieme a una pattuglia della polizia locale per rilevare il sinistro e gestire la viabilità nel tratto. Per fortuna le condizioni dle ciclista non erano preoccupanti come inizialmente ipotizzato e il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice verde con l'ambulanza che ha raggiunto il vicino pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Qualche disagio invece per la viabilità lungo lo snodo che conduce verso Vimercate e Villasanta e l'imbocco della strada provinciale 60.