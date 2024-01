Travolta in strada, 17enne ricoverata in ospedale

Brutto incidente in Brianza, dove una ragazza di 17 anni è stata investita e trasportata all'ospedale.

La chiamata al 118 Agenzia Regionale Emergenza Urgenza nella mattinata martedì 23 gennaio. A Seregno, all'altezza di via Cadore, una ragazza è stata infatti stata travolta da un mezzo mentre stava attraversando la strada. Cadendo rovinosamente a terra.

Sul luogo dell'incidente sono giunte immediatamente un'automedica e un'ambulanza di Seregno Soccorso. Dopo aver valutato i parametri vitali della giovane i sanitari ne hanno disposto il trasporto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Desio. Dove è stata messa sotto osservazione. Per i rilievi del caso e per chiarire la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno.

Successivamente hanno poi fatto seguito le operazioni per il ripristino della circolazione automobilistica.