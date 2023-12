Incidente a Solaro, auto resta incastrata sotto un camion: gravissimo 19enne

Un'auto incastrata sotto un camion dopo un incidente e un ragazzo di 19 anni in gravi condizioni. E' il bilancio del sinistro stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 1 dicembre a Solaro, comune milanese alle porte di Monza.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 8 di venerdì in corso Europa. A scontrarsi sono stati un camion e un'auto, sulla quale viaggiava il giovane. Il 19enne è rimasto incastrato nell'abitacolo, schiacciato dal mezzo pesante.

I soccorsi sono scattati immediati. In corso Europa, nei pressi di un distributore Tamoil, sono subito intervenute tre squadre dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con automedica e due ambulanze. Il ragazzo, una volta liberato dai vigili del fuoco, è stato trasferito al Niguarda di Milano in codice rosso. Ha riportato gravi traumi alla testa e al volto.

I rilievi per far luce sulla dinamica del sinistro sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia Rho. A Solaro, la scorsa notte, era morto un 52enne in un altro grave incidente stradale.