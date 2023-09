Maxi tamponamento in Valassina, schianto tra tre auto

Maxi tamponamento allo svincolo della Ss36, la Statale del Lago di Como e dello Spluga. Un incidente avvenuto nella tarda mattinata di sabato 30 settembre ha causato qualche disagio al traffico e coinvolto tre vetture.

Secondo quanto al momento appreso si tratta di un tamponamento all'altezza della rampa di ingresso di Capriano lungo la Valassina, in direzione Lecco: tre le vetture coinvolte con un totale di dieci persone coinvolte. Nessuna ferita in maniera seria, fortunatamente. E nessun trasferimento in ospedale nonostante la presenza massiccia dei mezzi di soccorso intervenuti in via preventiva.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza è arrivata intorno alle 11.20 e sono state inviate un'automedica e una ambulanza insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza. Nessuna delle persone a bordo dei veicoli ha avuto necessità di trasferimento in ospedale e i mezzi sono rientrati senza accompagnare feriti.

Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per rilevare il sinistro e gestire la viabilità nel tratto.