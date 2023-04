Tre incidenti in pochi chilometri in A4 e 10 mezzi coinvolti: traffico in tilt

Tr incidenti in meno di due ore. E dieci mezzi coinvolti in totale con pesanti ripercussioni sul traffico. Lungo l'autostrada A4 nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile si sono registrati otto chilometri di coda.

Poco dopo le 16:45, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Agrate e Cavenago verso Brescia, è avvenuto un incidente all’altezza del km 147, che ha visto coinvolte quattro autovetture. Nello stesso tratto, qualche istante più tardi, è avvenuto un secondo incidente, all’altezza del km 149,5, che ha visto coinvolte altre quattro autovetture. A renderlo noto è Autostrade per l'Italua che per gestire entrambi gli eventi ha fatto intervenire sul posto insieme ai soccorsi sanitari e meccanici e alle pattuglie della Polizia Stradale anche il personale della Direzione 2° Tronco di Milano.

"Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su due corsie in corrispondenza dell’incidente al km 147, per poi ridursi ad una corsia in prossimità del secondo, e si registrano 8 km di coda in direzione di Brescia tra la barriera di Milano est e Cavenago" hanno speicificato into alle 18 dalla società.

Qualche ora prima poco prima del tratto brianzolo, tra Cormano e Sesto San Giovanni, nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile si era verificato un altro incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura e causato ripercussioni sul traffico con otto chilometri di coda anche in questo caso verso Brescia.