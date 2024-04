Incidente tra due auto e delle moto sulla Valassina: 11 persone soccorse

Un incidente con due auto coinvolte e alcune moto e 11 persone soccorse. E' accaduto lungo la Valassina, nella mattinata di domenica. Lungo l'arteria che da Monza porta verso i laghi, molto battuta anche nei weekend da chi si sposta per una escursione, poco prima delle 10 un sinistro ha coinvolto diversi veicoli, tra cui anche delle motociclette.

La chiamata con la richiesta di intervento è scattata alle 9.50 e insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale lungo la SS36, all'altezza dell'uscita di Carpiano-Briosco, lungo le corsie in direzione nord, sono intervenute due ambulanze e un'automedica in codice giallo. Undici le persone soccorse dal personale sanitario con due trasferimenti, in codice giallo, all'ospedale di Lecco.

Sul posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono stati al lavoro anche il carro fiamma da Seregno volontari e l'autopompa da Carate Brianza. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.