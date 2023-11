Incidente in Valassina, auto perde il controllo e si schianta contro la barriera

Incidente strdalale nella serata di lunedì 27 novembre in Brianza. Poco prima delle 23, lungo la Valassina, all'altezza di Desio centro, nel tratto prima dell'uscita Desio Sud in direzione Como, un'auto dopo aver perso il controllo - per cause in corso di accertamento - si è scontrata contro la barriera che divide la carreggiata nei due opposti sensi di marcia.

Sul posto, dopo la chiamata di emergenza, l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'automedica e un'ambulanza allertate in codice rosso giunte insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. A bordo c'erano due giovani che fortunatamente non hanno riportato gravi ferite, l'auto invece è stata distrutta dall'impatto violento che, secondo quanto al momento emerso non ha coinvolto altri veicoli. In Valassina lunedì sera per soccorrere i feriti e ripristinare le condizioni di sicurezza è stata al lavoro anche l'autopompa dal distaccamento dei vigili del fuoco di Desio. Indaginini in corso per far luce sulla dinamica del sinistro e accertare le cause.