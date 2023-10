Ragazza investita da un'auto mentre attraversa la strada: 32enne in ospedale

Investimento a Brugherio lunedì mattina. Una ragazza di 32 anni è stata soccorsa poco dopo le sei e trenta di lunedì 30 ottobre dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Kennedy.

L'investimento, secondo quanto al momento appreso, è avvenuto a ridosso della fermata dell'autobus in un tratto dove sono presenti le strisce pedonali. Sul posto, dopo la chiamata di soccorso alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, sono giunte un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. I sanitari hanno prestato le prime cure alla giovane che è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza.

In via Kennedy lunedì mattina sono intervenuti anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e gestito la viabilità nel tratto per consentire l'intrevento dei mezzi di emergenza.