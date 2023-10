Incidente a Monza tra auto e moto, soccorso un uomo di 40 anni

Incidente stradale nella serata di martedì 4 ottobre a Monza, in via Mentana. Poco dopo le 21 all'altezza del civico 22, un'Audi e un motociclo si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è rimasto il motociclista, un uomo di 40 anni.

Martedì sera in via Mentana sono arrivati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso in quanto le condizioni dell'uomo parevano essere gravi. Il motociclista è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza con lievi ferite in codice verde. La dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.