Auto fuori strada e soccorsi all'alba a Monza.

Poco prima delle quattro e trenta della nottata tra lunedì 11 e martedì 12 settembre in viale Stucchi si è verificato un incidente stradale. Una sola la vettura coinvolta: una Honda Jazz con al volante un uomo residente in provincia di Milano. Per cause ancora in corso di accertamento il veicolo ha perso il controllo all'altezza della rotonda del cimitero urbano, schiantandosi contro le barriere stradali.

Nel sinistro non si sono registrati feriti. Sull'asfalto invece sono rimasti, ben visibili, i danni con i pezzi di lamiera persi nell'urto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Monza che ha effettuato gli accertamenti e il personale del soccorso stradale Agliata che si è occupato della rimozione della vettura incidentata per liberare la carreggiata e ripristinare la circolazione.