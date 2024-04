Incidente a Vimercate, schianto tra due auto in via Adamello

Incidente stradale nella mattinata di lunedì 1 aprile a Vimercate. Poco dopo le 10 due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

Un impatto frontale che ha coinvolto all'incrocio di via Adamello, a poca distanza dal confine con Burago di Molgora, un'Audi e una Fiat Panda. Sul posto, insieme a tre ambulanze e un'automedica, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza.

Un'autopompa da Vimercate si è occupata di soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l'area. Quattro le persone coinvolte - due donne di 47 e 84 anni e due uomini di 56 e 86 - tre delle quali sono state trasferite in ospedale in codice verde. I rilievi per accertare la dinamica del sinistro e le responsabilità sono stati effettuati dai militari dell'Arma.