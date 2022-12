Vigili del fuoco vestiti da babbi natale per i bambini in ospedale

Anche quest'anno i vigili del fuoco del comando di Monza hanno indossato le vesti di Babbo Natale, e nei giorni scorsi hanno consegnato regali alla sede cittadina della onlus Maria Letizia Verga, in via Cadore a Monza, punto di riferimento per le cure delle malattie ematoncologiche infantili e per le malattie mataboliche e genetiche ad alta complessità terapeutica.



Quest'anno, inoltre, è stato possibile visitare e portare doni anche i reparti di pediatria dell'ospedale San Gerardo di Monza, dell'ospedale di Desio e quello di Vimeracate. I 35 vigili del comando che si sono alternati nelle varie visite hanno avuto occasione di chiacchierare, giocare e raccontare favole ai piccoli pazienti, un’opera compiuta con grande affetto dal comando che, come il Corpo Nazionale, protegge quotidianamente anche i cittadini più piccoli.